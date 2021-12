Bludenzer Eiszeit ist gestartet

Der neue Eiskanal in Hinterplärsch ist fertiggestellt und mit Ende Oktober offiziell in Betrieb gegangen. Nachwuchssportler und Schulen, aber auch Spitzensportler und Touristen können sich über eine topmoderne Eisbahn freuen.

Es ist angerichtet. Nach Jahrzehnten des Überlegens, Planens und Bauens wurde der neue Bludenzer Eiskanal in Hinterplärsch fertiggestellt und Ende Oktober bei einem Festakt offiziell seiner Bestimmung übergeben. Noch im Vorfeld der Eröffnungsfeierlichkeiten wurde die neue Sportstätte für ihre Premierensaison winterfit gemacht. An die 30 Personen waren ein ganzes Wochenende lang damit beschäftigt, die rund 700 Meter lange Bahn einzueisen.

Mit der Buchungslage zeigt sich Eiskanal-Geschäftsführerin Nina Wilhelmer in den ersten Wochen der Rodelsaison sehr zufrieden. „Es haben sich bereits Nachwuchsteams aus aller Herren Länder angemeldet“, informiert Wilhelmer, dass sowohl die Schweizer, Liechtensteiner, italienischen, deutschen, österreichischen als auch slowenischen, russischen, slowakischen und US-amerikanischen Nachwuchsteams im Laufe des Winters nach Bludenz kommen werden. „Die ersten Wochen waren bereits sehr gut gebucht. Auch über Weihnachten und Neujahr ist der Terminkalender bereits sehr gut gefüllt“, gibt sie einen Einblick in den gut gefüllten Terminkalender.

Start Anfang November

Während die touristische Nutzung also noch auf sich warten lässt, wird der neue Eiskanal von den umliegenden Schulen bereits eifrig berodelt. Ausgehend vom Zielhaus stürzen sich die Schüler jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag wagemutig Richtung Zielkurve. Die Rodel dafür werden vom RC Sparkasse Bludenz zur Verfügung gestellt. Der Donnerstag- und Freitagabend soll künftig für touristische Angebote bzw. Firmenevents freigehalten werden.

Wertschöpfung für die Region

Mit einem Auge schielt man in Bludenz aber auch schon in Richtung Saisonhöhepunkt, dem Juniorenweltcup im Jänner. Bis zu 350 Nachwuchssportler, Trainier, Betreuer und Funktionäre werden anlässlich des Weltcups für rund zwei Wochen in Bludenz weilen. Sehr zur Freude der hiesigen Beherbergungsbetriebe, die sich über zusätzliche Nächtigungen freuen dürfen. „Wir haben bereits einige Kooperationen mit den umliegenden Hotelbetrieben geschlossen“, sagt Wilhelmer, die in diesem Zusammenhang von rund 25.000 zusätzlichen Nächtigungen und einer großen Wertschöpfung für die Region spricht.