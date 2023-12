Bludenzer Ehrenamtliche leisten großartige Arbeit

Bludenz. „Ohne freiwillige und ehrenamtliche Arbeit wäre unsere Gesellschaft ein Stück ärmer.

In Österreich sind über 3,7 Millionen Mensch in Vereinen organisiert. In Bludenz sind derzeit rund 180 Vereine und Organisationen aktiv. Es ist eine breite Palette von unterschiedlichsten Menschen, die sich in der Alpenstadt in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Gesellschaft ehrenamtlich engagieren. „Unsere besondere Anerkennung verdienen sich alle Blaulichtorganisationen, die jederzeit bereit sind, Mensch in Not zu unterstützen“, so Bürgermeister Tschann.