Bludenzer Chor und Streichquintett bilden den krönenden Abschluss

Chor Gioia und KonzArt sorgen in der Rankweiler Basilika für musikalische Spitzenklänge.

RANKWEIL. Love and Passion lautet das Motto des letzten Basilikakonzerts des Jahres am Sonntag,12. November um 17 Uhr in der Rankweiler Wallfahrtskirche. Der Bludenzer Chor Gioia unter der Leitung von Philipp Nesensohn konzertiert mit einem Programm, das Populäres und Kompositionen überwiegend des 20./21. Jahrhunderts wunderbar verbindet. Beyoncé und Billy Joel treffen dabei auf Knut Nystedt und Ola Gjeilo; das hervorragend besetzte Streichquintett KonzArt lässt ein Streichquartett von Franz Schubert auf Astor Piazzolla treffen. Und mit dem Werk Morgenrötedes Vorarlberger Komponisten Thomas Thurnher steht erneut eine Uraufführung im Zentrum des späten Nachmittags. Die Karten für das abwechslungsreiche Megakonzert in der Basilika kosten 18 Euro, Studenten müssen acht Euro berappen und junge Menschen bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Sie können Ihre Eintrittskarten an der Abendkassa erwerben oder vorab reservieren unter karten@basilikakonzerte.at. Um 16 Uhr stellt sich Thomas Thurnher im Rahmen der Reihe Intrada den Fragen. Diese Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Verein Mesnerstüble durchgeführt wird, dauert dreißig Minuten und ist bei freiem Eintritt zugänglich. Im Abschlusskonzert wird schon das neue Jahresprogramm 2024 präsentiert. Die sechs Konzerte im neuen Jahr können vergünstigt abboniert werden.VN-TK