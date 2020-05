Bludenz wird bunt

Bludenz. Aus alt mach neu! So lautet das Motto der Malaktion, die am Freitag, 29. Mai von 14-17 Uhr und am Dienstag, 2. Juni von 17-20 Uhr auf dem Remise Vorplatz unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen stattfindet.

Ab Juni werden bunte Stadtstühle frischen Wind und vor allem mehr Sitzgelegenheiten in die Bludenzer Innenstadt bringen. Im Vorfeld sind die Bludenzerinnen und Bludenzer eingeladen, am 29. Mai und 2. Juni auf dem Remise Vorplatz ihren alten mitgebrachten Stuhl unter handwerklicher Anleitung in einen farbenfrohen Bludenzer „stadt.stuhl“ zu verwandeln. Als mobile Sitzgelegenheit wird dieser im Anschluss in der Innenstadt auf Wanderschaft geschickt.

Im Sommer 2018 startete das Vorarlberger Architektur Institut im Rahmen der 8. Bludenzer KulturNacht bereits einen ersten Versuch mit den „Gelben Stadt Stühlen“. Gemeinsam mit der Volksschule Mitte wurden damals Stühle gelb angemalt und im Stadtraum platziert. Die Bludenzer „stadt.stühle“ greifen diese Idee nun wieder auf und werden ab Juni das Stadtbild mitgestalten. Die Bewegung der Stühle wird über den Sommer lang beobachtet und soll Aufschluss geben, wo sich die Menschen am liebsten aufhalten.

Infobox Malaktion: