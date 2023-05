Bludenz: Gutes Ergebnis mahnt zur Vorsicht

Bludenz. Rechnungsabschluss weist Rekordergebnis aus – Finanzplanung bleibt schwierig

„Das Ergebnis ist gut. Die Rahmenbedingungen für die städtische Finanzplanung bleiben aber weiterhin sehr herausfordernd“, so fassen der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann und sein Finanzstadtrat Jimmy Heinzl den Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr zusammen. Am Donnerstag (25.5.23, 18 Uhr) wird die Stadtvertretung darüber beraten und abstimmen.

Die im vergangenen Jahr sehr gute Liquidität der Stadt und die erzielten Überschüsse führten dazu, dass für anstehende Vorhaben und Grundankäufe keine Kredite aufgenommen werden mussten. So wurde auch das für die weitere Quartiersentwicklung sehr wichtige rund 3500 Quadratmeter große Würbel-Areal erworben. „So eine Chance bietet sich im Stadtzentrum nur einmal. Dafür haben wir den finanziellen Spielraum genutzt“, so Bürgermeister Tschann.

„Und wir konnten unsere Rücklagen wieder etwas auffrischen. Das brauchen wir auch, denn mit dem Bau der Erweiterung der VS Bludenz Mitte und dem neuen Feuerwehrhaus in Bings stehen große Investitionsvorhaben an“, weiß Tschann. Gestiegen sind auch wieder die Transferzahlungen an den Sozialfonds des Landes und die Abgangsdeckung für die Krankenanstalten des Landes. „Auch das neue Kinderbetreuungsgesetz wird für eine deutlichen Kostensteigerung in diesem Bereich sorgen. Für Bludenz wird die Umsetzung dieser Gesetzesmaßnahmen Belastungen von mehreren Millionen bedeuten. Ich hoffe, dass es dafür zusätzliche Mittel und Förderungen vom Land gibt“, erwartet Tschann Hilfe von Seiten des zuständigen Gesetzgebers – in diesem Fall vom Land Vorarlberg.