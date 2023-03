Bludenz ernennt neuen Bezirksfeuerwehrinspektor

Mit Karlheinz Beiter (Jahrgang 1973) bekommt Bludenz einen neuen Bezirksfeuerwehrinspektor. Dieser übernimmt nach 15 Jahren das Amt von Christoph Feuerstein (Jahrgang 1958), welcher nun seine wohlverdiente Pension antreten wird.

„Menschen zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen in oft nicht einfachen Situationen zu treffen, das ist in diesen Zeiten eine ganz besondere Herausforderung. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Karlheinz Beiter einen erfahrenen Feuerwehrmann (über 30 Jahre Feuerwehrmitglied) aus den Reihen der Feuerwehr Thüringen für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten“ fügt der Bezirkshauptmann stolz hinzu.

Neuer Bezirksfeuerwehrinspektor bringt 30-jährige Erfahrung mit

„Ich freue mich sehr, dass ich mit dieser Aufgabe betraut wurde, und ich werde in meiner Arbeit als Bezirksfeuerwehrinspektor mit allen verantwortlichen Funktionären und allen Feuerwehren das gemeinsame erfolgreiche Arbeiten in den Vordergrund stellen. Als Team können wir erfolgreich sein, Synergien nutzen, neue Wege gehen und uns damit den laufenden Herausforderungen erfolgreich stellen“ so die Aussage des neuen Bezirksfeuerwehrinspektors Karlheinz Beiter, der offiziell am 1. Mai 2023 sein Amt antreten wird.