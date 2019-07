Blomstedts philharmonisches Wort zum Sonntag

Das Monument des Verklingens zum Festspielbeginn: Herbert Blomstedt sprach am Sonntagvormittag im Großen Festspielhaus das philharmonische Wort zum Sonntag. Mit den Wienern modellierte er Gustav Mahlers 9. Symphonie mit sanfter Beharrlichkeit zum andächtigen Kommentar auf die Weltvergänglichkeit. Für den 92-jährigen Maestro, seit zwei Tagen Ehrenmitglied des Orchesters, gab es Standing Ovations.

Seit einigen Jahren arbeiten die Wiener Philharmoniker in Salzburg ihre eigene Rolle in der Musikgeschichte auf und spielen vornehmlich Stücke, die das Orchester selbst uraufgeführt hat. Mahlers Neunte, jenes Hohelied vom Ende, von dem zugleich die moderne Musik ihren Ausgang nimmt, zählt fraglos zum Bedeutendsten in der an Bedeutendem wahrlich nicht armen Liste.