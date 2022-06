Blitz tötete in den USA Frau und ihre Hunde beim Gassigehen

Bei einem Gewitter in der Nähe der kalifornischen Metropole Los Angeles sind eine Frau und ihre beiden Hunde vom Blitz getroffen und tödlich verletzt worden. Das Unglück geschah im Vorort Pico Rivera, als die 52-Jährige die Hunde am Morgen nahe einem Fluss Gassi führte, teilte das Sheriff-Büro laut US-Medienberichten vom Mittwoch (Ortszeit) mit. "Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, ist eins zu einer Million - und es ist passiert", wurde die Polizei zitiert.

Der Wetterdienst hatte für die Region vor einer Unwetterfront mit Gewitter und Hagel sowie möglichen Bränden durch Blitze gewarnt. In Pico Rivera wurden daraufhin mehrere Veranstaltungen im Freien abgesagt, und in Long Beach, das im selben Bezirk liegt, mehrere Strände vorsorglich gesperrt.