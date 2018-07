Blinder durchquerte allein die größte Salzwüste der Welt

Blind und zu Fuß durch die größte Salzwüste der Welt, diese Leistung ist einem 41-Jährigen aus dem französischen Nantes gelungen. Der blinde Lehrer Alban Tessier habe seinen sieben Tage dauernden und 140 Kilometer langen Marsch durch den Salar de Uyuni in Bolivien am Montag beendet, erklärte das bolivianische Kulturministerium. Er schaffte es mithilfe eines akustischen GPS-Gerätes durch die Wüste.

Er habe der Welt zeigen wollen, “dass körperliche Einschränkungen kein Hindernis für das Gelingen von Großtaten sind”. Die nötigste Ausrüstung für die Wanderung durch das lebensfeindliche Gebiet zog er in einem Karren hinter sich her. Eine Begleit-Mannschaft folgte dem 41-Jährigen in einigem Abstand.