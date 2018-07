Blimlinger und Baumgartner verließen HGÖ-Beirat

Mit der Rektorin der Akademie der bildenden Künste, Eva Blimlinger, und dem Leiter des Dokumentationsarchivs des Widerstandes (DÖW), Gerhard Baumgartner, traten Ende Juni zwei Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates des Hauses der Geschichte (HGÖ) unter Protest aus. Das berichtet der "Kurier" (Samstag) unter Berufung auf ein Interview im Blog des Kunsthistorikers Gottfried Fliedl.

Die beiden Ex-Mitglieder des Gremiums bemängeln in dem Beitrag auf , dass kein Gesamtkonzept zur fachlichen Ausrichtung des Hauses vorliege, dessen Eröffnung mit einer Sonderschau zum 100. Jubiläum der Republik Österreich am 10. November in der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz ansteht. Als konkreten Anlass für den Schritt nannte Baumgartner “schlussendlich das Fehlen einer schlüssigen Darstellung der zentralen Aussagen und inhaltlichen Positionen der Ausstellung”. Fragen seien von “einzelnen Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates als unzulässige Behinderung abqualifiziert” worden, was zu Auffassungsunterschieden führte, “unter denen ein gedeihliches Zusammenarbeiten nicht mehr möglich erschien”, so der DÖW-Chef.