Blau-Weiß Linz und Hartberg feiern klare Siege

Aufsteiger Blau-Weiß Linz hat am Samstag den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Oberösterreicher setzten sich bei der WSG Tirol in Innsbruck klar mit 4:2 (2:1) durch und gaben damit die "Rote Laterne" nach der 6. Runde zumindest vorübergehend an die Tiroler ab. Der TSV Hartberg gewann beim Wolfsberger AC klar mit 3:0 (1:0). Matchwinner war Torjäger Maximilian Entrup mit einem Doppelpack, auch Rückkehrer Donis Avdijaj jubelte über einen Treffer.

Am Samstagabend (19.30 Uhr) ist Vizemeister Sturm Graz noch in Altach zu Gast. Am Sonntag bekommt es Serienmeister Salzburg im Spitzenspiel vor der Länderspielpause mit Rapid zu tun, der LASK trifft auf Austria Lustenau und die Wiener Austria empfängt Austria Klagenfurt (alle 17.00 Uhr).