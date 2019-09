"Blätterwirbel"-Eröffnung mit Doron Rabinovici in St. Pölten

In St. Pölten geht von 2. Oktober bis 3. November das Literaturfestival "Blätterwirbel" über die Bühne. Die 14. Auflage wird von Doron Rabinovici eröffnet. Als weitere Highlights wurden Autorenporträts von David Schalko am 15. Oktober und von Michael Köhlmeier am 24. Oktober im Landestheater sowie die Lesung von Judith W. Taschler am 18. Oktober in der Stadtbücherei angekündigt.

Rabinovici wird am 2. Oktober den Eröffnungsvortrag im Stadtmuseum halten und im Anschluss aus "I wie Rabinovici. Zu Sprachen finden" sowie aus seinem Roman "Die Außerirdischen" vorlesen. Weiters finden im Museum zwei Matineen statt. Am 13. Oktober stellen Irmie Vesselsky und Wolfgang Kühn ihre neue CD "wia waun" vor, am 27. Oktober zelebrieren Sylvia Treudl, Beatrix Kramlovsky und Cordula Bösze die Fusion von Bild, Wort und Musik.

Unter dem Motto vom "Wiener Vorstadtkind zum Weltbürger" bittet Hubert Wachter am 22. Oktober Arik Brauer zum Gespräch. Am 9., 16. und 23. Oktober stehen bei den Vorlesenachmittagen die Jüngsten im Zentrum. Im Rahmen des Programms für Oberstufenklassen liest am 9. Oktober Christoph Mauz im Stadtmuseum seine persönlichen Lieblingstexte von Christine Nöstlinger. Am 11. Oktober ist Alfred Komarek und am 15. Oktober "Spukologin" Gabriele Hasmann zu Gast in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.