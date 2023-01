„Blackout“-Vorsorge: Hohenems ist gut gerüstet!

„Ohne Panik zu verbreiten, nehmen wir die Vorsorge für einen möglichen ‚Blackout‘ in Hohenems sehr ernst und haben uns gerade im vergangenen Jahr nochmal akribisch vorbereitet. Die wesentliche Infrastruktur wie Wasser, Abwasser, Feuerwehr, Werkhof etc. wurde mit Notstromaggregaten ausgestattet.

Zudem haben wir Meldestellen in den Stadtteilen eingerichtet. Auch ‚Stromerzeuger‘ stehen zur Verfügung“, informiert Bürgermeister Dieter Egger.

Weiters gibt es in Hohenems sogenannte Notruf-Meldestellen. Das sind dezentrale Anlaufstellen für die Bevölkerung, die als wichtiges Bindeglied zwischen der Eigen- und Nachbarschaftshilfe und der organisierten Hilfe sowie als Informationsdrehscheiben und zum Absetzen von Notrufen dienen.

Diese sollen die Einsatzorganisationen entlasten und sind für einen 24-Stunden-Betrieb ausgestattet. Sie stehen in Verbindung zu den anderen Stützpunkten sowie Einsatzorganisationen und bilden damit auch die dezentralen Augen und Ohren sowie das Sprachrohr für den Krisenstab der Stadt Hohenems.

Die Standorte der Notruf-Meldestellen sind verteilt im ganzen Stadtgebiet von Hohenems, sodass sie fußläufig in rund zwei bis drei Kilometern erreichbar sind. Der Betrieb wird so lange aufrechterhalten, bis Handy, Festnetz und Internet sowie die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern wieder funktioniert.

Die neue Sicherheitsbroschüre der Stadt Hohenems erhalten Sie kostenlos in allen Supermärkten von Spar, Adeg und Sutterlüty in Hohenems, im Rathaus, Bürgerservice und bei der Stadtpolizei sowie beim Werkhof.

Darin enthalten sind alle Informationen im Falle eines „Blackouts“ in Hohenems und was Sie bereits im Vorfeld unternehmen können, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Aber auch, was zu tun ist, wenn der „Blackoutfall“ bereits eingetreten ist.