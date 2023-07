"Black Panther"-Star Chadwick Boseman (✝43) bekommt Walk-of-Fame-Stern

Der 2020 verstorbene Schauspieler Chadwick Boseman erhält posthum einen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles.

Weitere Sterne geplant

Neben Boseman sollen unter anderem auch Schauspieler Chris Pine (42, "Star Trek", "Wonder Woman"), die frischgebackene Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (60, "Everything Everywhere All at Once"), "Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot (38) sowie Sängerin Gwen Stefani (53) ausgezeichnet werden.