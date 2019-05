BKS-Chefin beklagt teuren Streit mit Bank Austria

Die Klagenfurter BKS Bank (Bank für Kärnten und Steiermark) hat am Freitag ihre Quartalszahlen vorgelegt. Unterm Strich war der Überschuss im ersten Vierteljahr 2019 um fast 30 Prozent höher als voriges Jahr um diese Zeit. Auch diese Regionalbank liegt - genauso wie ihre Schwesterbanken BTV und Oberbank - im Streit mit der Kernaktionärin UniCredit Bank Austria.

Im Vorwort zum Zwischenbericht bedankte sich Stockbauer bei den Aktionären für deren Rückhalt bei der Hauptversammlung am 8. Mai und namentlich dafür, dass die von “einer Minderheitsaktionärin” (Bank Austria, Anm.) beantragte Sonderprüfung aller seit 1994 durchgeführten Kapitalerhöhungen mit so großer Mehrheit abgelehnt wurde. Die Bankchefin verwies auf zahlreiche behördliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die bekannten wechselseitigen Beteiligungen in der 3-Banken-Gruppe. Und darauf, dass die UniCredit Bank Austria bzw. deren Vorgängerinstitute sich beinahe an allen Kapitalerhöhungen beteiligt hätten.