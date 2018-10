Bittere Niederlage für den SC Admira

SC Admira unterliegt SW Bregenz knapp.

SW Bregenz ging in der elften Minute durch ein Tor von Daniel Sobkova in Führung. Bereits acht Minuten später gelang den Admiranern aber der verdiente Ausgleich durch ein Tor von Christos Karelas. Einen Einstand nach Maß feierte die Klocker-Elf dann in der zweiten Halbzeit, als der für den verletzten Direnc Borihan frisch eingewechselte Philipp Stoss in der 46. Minuten zum 2:1 traf. Daniel Sobkova war es dann wieder, der zunächst mit einem weiteren Treffer (59. Minute) für den Ausgleich der Bregenzer sorgte und schließlich mit seinem dritten Tor in der Nachspielzeit (93.) eine weitere und sehr bittere Niederlage für die Admiraner besiegelte.