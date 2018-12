Bitte, Danke und Auf Wiedersehen!

Die Erstklässler der VS Haselstauden lernten wichtige Benimmregeln mit Thiemo Dalpra.

Dornbirn. Knigge für Anfänger – wie man im Alltag höflich miteinander umgeht, lernten die Schüler der ersten Klassen der VS Haselstauden in einem Benimmworkshop mit Thiemo Dalpra. Der Berufsclown und Pantomime führte die Kinder in die Geheimnisse guten Benehmens ein. Gegenseitiger Respekt, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit untereinander sowie gegenüber Fremden standen dabei im Mittelpunkt.