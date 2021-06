Bitschi Transporte plant neue Kies-Aushub-Deponie

Nach massivem grünen Widerstand zog sich die Martin Bitschi Transporte GmbH vom ursprünglich Projekt auf der Tschengla zurück. Heute wird über einen neuen Standort in Brand verhandelt.

Neues Projekt am Alvierbach

Grüne äußern Kritik

Christoph Metzler, Naturschutzsprecher der Grünen, sieht vordergründig vier Kritikpunkte: "Erstens muss Wald gerodet werden. In dem steilen Gelände werden Sicherungsmaßnahmen unumgänglich sein, um Hangrutschungen zu vermeiden. Zweitens ist die Alvier in diesem Bereich ein Wildbach. Der Bach müsste also entsprechend überbrückt werden. Drittens quert die Erschließungsstraße das Biotop Alvieraue. Und viertens liegt der betroffene Bereich größtenteils in gelber und roter Zone, was eine Gefährdung durch Lawinen bedeutet." Bezüglich Hochwasser, Hangsicherheit, Waldentwicklung und Schutz des Biotopes sei mit massiven Eingriffen zu rechnen. Mit Hausverstand habe das Ganze nichts zu tun, wenn man an die schon bestehende Zufahrt und die durchs Projekt nötigen Eingriffe in Wald und Bachbiotop denken würde.