Bitschi: "Schwarz-Grün bestraft fleißige Vorarlberger"

Christof Bitschi, Landesobmann der Vorarlberger FPÖ, übt heftige Kritik an der verschobenen Entscheidung zur Hacklerregelung.

Die Entscheidung über die Beibehaltung der Hacklerregelung wurde im sozialpolitischen Ausschuss des Landtags am Mittwoch vertagt. Harte Kritik kommt darauf von der Vorarlberger FPÖ. "Mit der Abschaffung der Hacklerregelung bestraft Schwarz-Grün die fleißigen Vorarlberger, die 45 Jahre gearbeitet und Beiträge bezahlt haben", so Christof Bitschi, Landesobmann der FPÖ, in einer Aussendung. Sollte sich die Landesregierung nicht gegen den Kurs der Bundesregierung stellen, würden sie zahlreichen Vorarlbergern in den Rücken fallen.