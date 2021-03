Bitschi: Endlich Öffnungen für Vorarlberg sicherstellen

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi fordert sofortige und vollständige Öffnungen mit klaren Regeln in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur.

Der FPÖ-Landesobmann warnt vor allem vor einem weiteren Lockdown der Gastronomiebetriebe in Vorarlberg. "Mit jedem Tag, den unsere Betriebe länger gezwungen sind, geschlossen zu halten, richtet Schwarz-Grün weiteren Schaden bei uns im Land an. Weitere Betriebe werden in den Ruin gedrängt und weitere Arbeitsplätze vernichtet", zeigt Bitschi auf. Auch die Öffnungen im Sport-, Kultur- und Freizeitbereich seien längst überfällig. "Die Kollateralschäden sind mittlerweile enorm. Viele Menschen und dabei vor allem unsere Kinder leiden ganz massiv. Es muss jetzt endlich grünes Licht gegeben werden, damit Sport und Kultur gerade in unseren Vereinen wieder möglich wird", fordert Bitschi.