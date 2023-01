Bitcoin überspringt 20.000-Dollar-Marke

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich zu Jahresbeginn nach einem Absturz im vergangenen Jahr weiter gebessert. Der Bitcoin als älteste und bekannteste Digitalwährung notiert wieder über der runden Marke von 20.000 US-Dollar (knapp 18.500 Euro). Auch andere Kryptowerte wie Ether oder Tether haben sich zuletzt etwas von ihren teils erheblichen Kursverlusten 2022 erholen können. Der Marktwert aller knapp 22.300 Digitalanlagen beträgt wieder fast eine Billion Dollar.

Nachdem der Bitcoin sich bereits in der vergangenen Woche erholt hatte, stieg er am Wochenende auf über 21.000 Dollar. In der Nacht auf Montag wurden dann auf der Handelsplattform Bitfinex in der Spitze 21.433 Dollar markiert. Das ist der höchste Stand seit Ende Oktober. Für die nach Marktwert zweitgrößte Digitalwährung Ether müssen wieder mehr als 1.500 Dollar gezahlt werden - so viel wie seit Anfang November nicht mehr. Zuletzt kostete ein Bitcoin noch 20.800 Dollar.