Bitcoin im Abwärtsstrudel - Kurs rutscht unter 4.000 Dollar

Die Talfahrt bei Bitcoin setzt sich ungebremst fort. Der Kurs der größten und bekanntesten Kryptowährung sackte erstmals seit mehr als einem Jahr unter die Marke von 4.000 Dollar. Und Experten sehen kein Ende der Abwärtsspirale. "Es droht weiterhin ein gnadenloser Abverkauf", sagte Kryptowährungsexperte Timo Emden von Emden Research am Montag.

Bemängelt wird in der Kryptobranche auch eine nach wie vor fehlende Regulierung. So kann etwa jeder Anbieter eine eigene Cyberdevise an den Markt bringen über einen sogenannten Initial Coin Offering (ICO) und Geld von Investoren einsammeln, ohne dass solche Transaktionen einer Aufsicht unterliegen. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat mehrfach vor Geldanlagen in die Instrumente gewarnt, da sie zum Totalverlust führen können.