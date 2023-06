Bisher unbekannte Maya-Stadt in Südmexiko entdeckt

Eine bisher unbekannte antike Maya-Stadt ist im Dschungel Südmexikos entdeckt worden. Das teilte das Anthropologieinstitut (INAH) des Landes mit. Demnach war die Anlage vor mehr als 1.000 Jahren vermutlich ein wichtiges Zentrum für die zentrale Tieflandregion der Halbinsel Yucatan. Die Stadt umfasst große pyramidenartige Gebäude, Steinsäulen, drei Plätze mit "imposanten Gebäuden" und anderen, in fast konzentrischen Kreisen angeordnete Strukturen, berichtete das Institut.

INAH gab der Anlage den Namen Ocomtun, was in der Yucatec-Maya-Sprache Steinsäule bedeutet. Sie befindet sich im Naturschutzgebiet Balamkú und wurde in einem weitgehend unerforschten Dschungelgebiet entdeckt, das größer als Luxemburg ist. Die Suche fand zwischen März und Juni mithilfe der Luftlaserkartierungstechnologie statt.