Bisher schon über 60 Tote nach Überschwemmungen in Mosambik

Sintflutartiger Regen und Überflutungen haben in Mosambik mehr als 60 Menschen das Leben gekostet und Tausende Häuser zerstört. Weitere schwere Zerstörungen dürfte ein heraufziehender tropischer Wirbelsturm mit sich bringen, teilte Regierungssprecherin Ana Comoana mit. Es wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen und die Zwangsevakuierung aller von Zyklon Idai betroffenen Regionen angeordnet.

Zusätzliche Sorge bereitet den Behörden der heraufziehende Wirbelsturm, der am Donnerstag oder Freitag den südafrikanischen Staat erreichen dürfte. In den Provinzen Zambezia am Indischen Ozean und Tete seien 16 Auffanglager eingerichtet worden.