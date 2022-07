Bisher schon 2,5 Mrd. aus Arbeitnehmerveranlagung gezahlt

Bei der Arbeitnehmerveranlagung hat es laut einer Aussendung des Finanzministeriums erneut Rekordwerte gegeben. Bis Jahresmitte wurden demnach im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Anträge bearbeitet (2020, vor Umstellung der Finanzverwaltung: 3,2 Mio., 2022: 3,45 Mio.) Außerdem wurden im ersten Halbjahr bisher 2,5 Mrd. Euro Gutschriften aus der Arbeitnehmerveranlagung ausbezahlt (2020: 1,9 Mrd.).

Das Finanzamt Österreich besteht seit 1. Jänner 2021 als eigene Dienstbehörde innerhalb der neuen Gesamtstruktur der Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung hat laut Aussendung außerdem das Familienbeihilfeverfahren "FABIAN" digital weiterentwickelt, um Rückstaus bei der Auszahlung zu verringern. So werden etwa Studierendendaten nun automatisiert verarbeitet und die Familienbeihilfe seit Mitte Mai 2022 für vier Monaten nach Abschluss der Schulausbildung automatisch weiter gewährt, um eine durchgehende Auszahlung der Familienbeihilfe bis zu einem möglichen Studienbeginn zu garantieren.

Nach 18 Monaten im Vollbetrieb steht laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nur eine Evaluierung des neuen Finanzamt Österreich an, um die internen Verwaltungsabläufe weiter zu optimieren. Herausfordernd sei dabei - wie aktuell in fast allen Branchen der Arbeitswelt - die Rekrutierung von Mitarbeitern für das Finanzressort. "Hier werden wir auf jeden Fall auch ansetzen müssen", so Brunner.