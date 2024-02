Bisher rund 12.000 Kinder aus der Ukraine in den Schulen

Der seit zwei Jahren währende russische Angriffskrieg auf sein Nachbarland Ukraine hat auch dazu geführt, dass zahlreiche vertriebene Kinder und Jugendliche in das heimische Schulsystem integriert werden mussten. Bundesweit waren es laut Bildungsministerium 12.280. Spitzenreiter war hier Wien mit rund 4.200 Kindern im Pflichtschulbereich, gefolgt von Niederösterreich mit knapp 2.800. Bewältigt wurden die Herausforderungen unter anderem mit zusätzlichen Mitteln.

Die Verantwortungsträger in den Schulen und Bildungseinrichtungen hätten unglaublich viel geleistet, um die ukrainischen Schülerinnen und Schüler bestmöglich in den Schulen aufzunehmen, hob Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) gegenüber der APA hervor. Dafür wolle er sich bedanken. Es sei auch gelungen, die Betreuung sicherzustellen. "Als Bildungsminister war es mir ein besonderes Anliegen, dass ukrainische Pädagoginnen und Pädagogen unkompliziert als Assistenten an unseren Schulen tätig sein können."

Der größte Anteil an Betroffenen wurde in Wien verzeichnet. Sofort nach Bekanntwerden des russischen Angriffs habe man sich bereit erklärt, Geflüchtete aufzunehmen, wie Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer der APA übermittelten Stellungnahme betonte. Schul- und Kindergartenplätze seien bereitgestellt worden. Aktuell werden rund 2.500 Kinder aus dem Land an den öffentlichen Wiener Pflichtschulen unterrichtet, der überwiegende Teil davon in Volksschulen - aber auch in Mittelschulen, Sonderschulen oder Polytechnischen Schulen.