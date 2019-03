Bisher nur wenige Strafen wegen DSGVO verhängt

Die Informationskampagne der Wirtschaftskammer zur Datenschutz-Grundverordnung DSGVO war die größte derartige Kampagne der WKÖ seit der Euro-Einführung, sagt der Obmann der Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer, Robert Bodenstein. Sein Zwischenbilanz nach 300 Tagen DSGVO: "99,9 Prozent der Betriebe haben richtig gehandelt."

“Wir haben eine Website mit über einer Million Zugriffen im Jahr 2018 und in den heißen Zeiten im Mai letzten Jahres über 5.000 Anfragen von Unternehmen pro Woche an unsere Hotline gehabt”, sagte Bodenstein. Allein seine Sparte habe bei ihren Webinaren zum Thema DSGVO mehr als 20.000 Teilnehmer gehabt.

Seine Sorge sei, dass das Bemühen der Unternehmen “ein bisschen unterwandert wird, wenn manchmal Meldungen in den Medien auftauchen, die in die Richtung gehen: Die Betriebe sind nicht vorbereitet, die Betriebe haben nur einen Teil ihrer Aufgaben erfüllt”, sagte Bodenstein. Andererseits gebe es auch Berichte, wonach die Betriebe bei der Umsetzung der DSGVO übers Ziel schießen würden. Wahr sei aber: “99,9 Prozent der Betriebe haben richtig gehandelt und sind auf dem richtigen Weg.”

Mit der Datenschutzbehörde arbeite man sehr eng zusammen, sagte Bodenstein, “weil die Behörde den Auftrag, den sie im Gesetz hat, nämlich den Betrieben beratend zur Verfügung zu stehen, sehr ernst nimmt”. Aus den Betrieben erfahre man, dass bis zu 80 Prozent der Anzeigen wegen angeblicher Verstöße gegen die DSGVO “das sind, was man im Wienerischen ‘Vernadern’ nennen würde”, so Bodenstein, “das ist der eine oder andere Mitarbeiter, Kunde, Mitbewerber oder jemand aus dem privaten Umfeld”. Bisher seien nur ungefähr fünf Strafen ausgesprochen worden mit einem Strafrahmen von bis zu 4.800 Euro. “Das sind typischerweise Bereiche, in denen eine Kamera aufgehängt wurde, die da nicht hingehört oder ohne Einverständnis der betroffenen Personen.”