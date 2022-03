Bisher acht Impfungen mit Novavax in Tirol und OÖ

Der seit dem Wochenende in Österreich verfügbare Proteinimpfstoff Novavax ist bisher acht mal verimpft worden. Das geht aus der täglichen Impfstatistik des Gesundheitsministeriums hervor, die den neuen Impfstoff am Dienstag erstmals ausgewiesen hat. Novavax soll insbesondere Menschen ansprechen, die die Impfung mit den anderen, moderneren Wirkstoffen bisher verweigert haben.

Ob die Verfügbarkeit eines "traditionelleren" Impfstoffes wie Novavax daran etwas ändert, sollte sich in den kommenden Wochen zeigen. In den meisten Bundesländern startet die Impfung mit Novavax diese Woche. In Tirol und Oberösterreich war das bereits am Wochenende der Fall. Bisher scheinen in Oberösterreich sechs und in Tirol zwei Impfungen mit diesem Wirkstoff auf. In beiden Bundesländern war davon jeweils ein Stich eine Zweitimpfung.