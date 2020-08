Bisher 4,1 Mrd. Euro Kurzarbeitsgeld an Firmen ausbezahlt

Bisher hat das Arbeitsmarktservice (AMS) rund 4,1 Mrd. Euro Kurzarbeitsgeld an Unternehmen ausbezahlt. "Die Verlängerungsanträge liegen weiterhin deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen", teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Rund 84.100 Firmen hätten schon alle Kurzarbeitszahlungen erhalten. Mitte Mai wurde vorsorglich das Kurzarbeitsbudget noch von 10 auf 12 Mrd. Euro erhöht.

Bei der Kurzarbeit gingen die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche zurück. Derzeit befinden sich laut Arbeitsministerium 450.143 Personen in 40.034 Kurzarbeitsprojekten, 24.461 Personen weniger als vergangene Woche. Besonders in Anspruch genommen wird die Kurzarbeit noch in der Warenherstellung (Industrie und Gewerbe) mit rund 180.000 Personen in Kurzarbeit, im Handel mit rund 67.000 und im Tourismus (Beherbergung und Gastronomie) mit rund 48.000. Am Höhepunkt der Corona-Arbeitsmarktkrise im Frühjahr waren 1,3 Millionen in Kurzarbeit.