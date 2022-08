©APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention/Cynthia S. Goldsmith

63 Betroffene bereits wieder genesen ©APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention/Cynthia S. Goldsmith

63 Betroffene bereits wieder genesen ©APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention/Cynthia S. Goldsmith

Bisher 217 Affenpocken-Fälle in Österreich

In Österreich hat es bisher 217 gemeldete Affenpocken-Fälle gegeben. Davon sind mittlerweile 63 Erkrankte wieder genesen. Das geht aus dem Update der Fallzahlen auf der Internetseite der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vom Freitag hervor. Seit vergangenen Freitag kamen damit 19 Fälle hinzu. In 36 Ländern Europas wurden laut Daten der EU-Seuchenbehörde ECDC und der Weltgesundheitsorganisation WHO bis 16. August insgesamt 18.960 Fälle gemeldet.

Die ansteckende Krankheit ist in Österreich meldepflichtig. Bei Symptomen empfehlen die Gesundheitsbehörden, sich rasch mit einem Dermatologen bzw. einer Dermatologin oder einem anderen Arzt oder Ärztin in Verbindung zu setzen.

(S E R V I C E - AGES zu Affenpocken: )