Bischofsbesuch und Diakonweihe im Seelsorgeraum Hohenems

Bei einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Karl, anlässlich seines offiziellen Besuches in Hohenems, hat Bischof Benno Elbs den Pastoralassistenten der beiden Emser Pfarren Roland Sommerauer am vergangenen Sonntag, dem 8. September 2019, zum Diakon geweiht.

Ganz im Sinne des Weihekandidaten wurde der Gottesdienst von den Chören von St. Karl und St. Konrad mit Gesängen unterschiedlichster Stilrichtungen abwechslungsreich und ansprechend gestaltet. Die zahlreichen Kirchenbesucher kamen bei der anschließenden Agape beim Pfarrheim mit dem Bischof und dem neugeweihten Diakon ins Gespräch.