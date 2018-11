Bischof Benno Elbs erfreut über neuen Mehrerauer Abt

Sehr erfreut über die Wahl von Abt Vinzenz Wohlwend zeigt sich der Feldkircher Diözesanbischof Benno Elbs.

Dieser sei “Pädagoge, Ordensmann und Alemanne”. “Er vereint somit in sich Spiritualität, den Sinn für das Leben heute und die Hartnäckigkeit eines ganz eigenen Menschenschlages”, so Elbs in einer ersten Reaktion am Freitag.