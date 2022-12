Bischöfe beginnen Ad-limina-Besuch in Rom

Österreichs Bischöfe beginnen heute ihre einwöchige Visite im Vatikan. Der sogenannte turnusmäßige Ad-limina-Besuch in Rom musste wegen der Coronapandemie zwei Mal verschoben werden. Zuletzt war das Episkopat 2014 geschlossen in Rom. Höhepunkt ist ein Gespräch mit Papst Franziskus, das am Freitag, dem 16. Dezember stattfinden wird. Fragen wie Bischofsnachbesetzungen sollen dabei allerdings kein Thema sein.

Der Besuch "ad limina" ("an den Schwellen" der Apostelgräber) ist vom Kirchenrecht in regelmäßigen Abständen vorgesehen. Die nun stattfindende Reise des Episkopats war ursprünglich bereits für Anfang Februar 2021 und dann für den Dezember geplant, musste aber wegen der Corona-Einschränkungen verschoben werden. Zur österreichischen Bischofsdelegation unter dem Konferenz-Vorsitzenden und Salzburger Erzbischof Franz Lackner gehören alle neun Diözesanbischöfe, der Militärbischof, die vier Weihbischöfe, der Abt von Wettingen-Mehrerau sowie der Generalsekretär der Bischofskonferenz.

Der Ad-limina-Besuch der Bischöfe beginnt am Montag, 12. Dezember mit einer Messe im Petersdom. Das offizielle Ende bildet ein gemeinsamer Gottesdienst der Bischöfe am Freitagnachmittag, 16. Dezember, in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Ein Fixpunkt bei allen Ad-limina-Besuchen sind die Gespräche der Bischöfe mit den engsten Mitarbeitern des Papstes.