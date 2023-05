Bis zuletzt ein Zuhause fürs Leben

2018 wurde mit der Errichtung des ersten stationären Hospizes in Vorarlberg ein Meilenstein für die Hospizbewegung gesetzt.

Seit fünf Jahren finden schwerkranke Menschen im „Hospiz am See“ ein schönes letztes Zuhause. Es ist ein Ort, an dem ganz viel gelebt wird, auch wenn die Zeit begrenzt ist. „Die Hoffnung auf Heilung, an die sich viele Gäste lange geklammert haben, wandelt sich hier in eine Hoffnung auf ein gutes Sterben,“ sagt der ärztliche Leiter, Klaus Gasser. Im Hospiz stehen die Lebensqualität und die Symptomkontrolle, aber auch die Autonomie des Gastes an oberster Stelle. „Der typische Gast hat eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung“, so der Mediziner.

Das Hospiz, das sich in der Trägerschaft der Caritas Vorarlberg befindet, beherbergte in den letzten fünf Jahren 586 Gäste, so werden die Patient*innen genannt. 53 Prozent davon waren Frauen, das Alter der Gäste lag zwischen 31 und 102 Jahren. Durchschnittlich betrug die Aufenthaltsdauer je nach Jahr zwischen 24 und 30 Tagen. Landesrätin Martina Rüscher betonte in ihren Grußworten, dass „das stationäre Hospiz ein wichtiger Bestandteil in der palliativen Betreuung und Hospizbegleitung im Land ist.“ Sie richtete dabei ihren ganz besonderen Dank an alle Mitarbeitenden. „Sie garantieren eine hohe Qualität der Betreuung und sind allen Betroffenen eine wertvolle Stütze.“ Auch Caritasdirektor Walter Schmolly unterstrich die Bedeutung des Hospizes als Ort „des Herzens und der Hoffnung, an dem den Gästen, die hier ihre letzten Lebenstage und -wochen verbringen, eine Präsenz geschenkt wird.“