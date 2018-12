Bis zu minus 18 Grad! Das Ländle friert

Bregenz - Der 12. Dezember ist der bisher Kälteste Tag dieses Winters. In Lech am Arlberg zeigte das Thermometer am Mittwochmorgen frostige minus 17,2 Grad an.

Der Winter ist heute in Vorarlberg so richtig angekommen. Väterchen Frost hat am Mittwochmorgen Einzug im Ländle gehalten und die Temperaturen purzelten allerorts unter den Gefrierpunkt. Alle Wintersportfans dürfen sich auf einen zwar kalten, aber sonnigen und wolkenlosen Skitag freuen.

Der Mittwoch wird zwar ein sonniger, aber kalter Tag, tagsüber sind kaum Wolken zu sehen. Am Nachmittag werden nur im Rheintal und im Walgau leichte Plusgrade erwartet, sonst bleibt es beim Dauerfrost.

Kaltfront liegt über Vorarlberg

Temperaturen um 8 Uhr ©Zamg