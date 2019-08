Bis zu 43 Prozent sparen bei Schul-Warenkorb

Zum Schulanfang brauchen Taferlklassler alles neu. Damit die Geldbörse darunter nicht übermäßig leidet, hat die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich die Preise von einzelnen Schulartikeln und Warenkörben verglichen: Bis zu 43 Prozent lassen sich bei einem Volksschulanfänger sparen, 56,62 Euro kostet der günstigste Warenkorb, 98,88 der teuerste. Bei NMS-Beginnern sind 41 Prozent einzusparen.

Das Gesamtpaket für die Neue Mittelschule gibt es um 156,78 Euro, aber auch schon um 92,20 Euro, berichtete die AK in einer Presseaussendung am Mittwoch. Die Konsumentenschützer haben die Preise bei zwölf Anbietern - Diskontern sowie Fachgeschäften - in Oberösterreich erhoben. Am günstigsten kam man für Volksschüler bei Büroland Wiesmayr in Linz, bei Mittelschülern im Maximarkt Linz weg. In wenigen Geschäften war es nötig, zusätzlich zu dem Korb noch ein oder zwei Produkte zu erwerben, um die Liste abzudecken.