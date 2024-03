Bis zu 20 Grad am Wochenende: Frühlingsgefühle in Vorarlberg

Mit sonnigen Aussichten und Temperaturen von bis zu 19 Grad steht Vorarlberg ein frühlingshaftes Wochenende bevor. Der Föhn bringt milde Luft und sorgt für Sonnenschein – doch hält das frühlingshafte Wetter auch in die neue Woche?

Das Wochenende in Vorarlberg bringt nach anfänglichem Nebel viel Sonnenschein, besonders am Samstag, wenn sich die Sonne durchsetzt und der Föhn für milde Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad sorgt. Am Sonntag weht ein starker Föhn, der stürmische Böen erwarten lässt und die Temperaturen auf 14 bis 19 Grad steigen lässt. Die neue Woche startet größtenteils trocken und stark bewölkt, mit einer Kaltfront am Dienstag, die abends Regen und Schneefall mit sich bringt, bei einer sinkenden Schneefallgrenze auf 1000 Meter oder tiefer.