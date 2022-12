BIP legte im dritten Quartal um 1,7 Prozent zu

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt, das Plus fiel allerdings kleiner aus als in den Vorquartalen. Die Wirtschaftsleistung wuchs im Jahresvergleich real um 1,7 Prozent, gegenüber dem zweiten Quartal 2022 entspricht das einem BIP-Anstieg um 0,2 Prozent. Das zeigt das "Austrian Recovery Barometer" der Statistik Austria. Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor der Coronakrise, sprich 2019, ist das BIP um 2,6 Prozent gestiegen.

"Österreich befindet sich nach wie vor im Umfeld multipler Krisen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag bei einem Pressegespräch. Er verwies dabei auf die Coronapandemie, den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation. "Alle drei Krisen interagieren mit einander und wirken sich auf viele Wirtschaftszahlen aus." Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sei die österreichische Wirtschaft heuer im dritten Quartal weiter gewachsen. Im dritten Quartal ergab sich ein Plus von 1,7 Prozent. Im ersten Quartal des heurigen Jahres lag das Wachstum noch bei 9,2 Prozent, im zweiten Quartal legte die Wirtschaft um 6,0 Prozent zu.