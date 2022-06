Biotopexkursion: Lebensgrundlage Wasser – Vom Korsett im Bachbett zurück zur wilden Natur

Waren Sie schon einmal auf einer Biotopexkursion? Gemeinsam mit erfahrenen Experten begeben Sie sich auf einen Spaziergang der besonderen Art und entdecken die einzigartigen Naturlebensräume ganz in Ihrer Nähe.

Seit jeher nutzt und verändert der Mensch Gewässer. Ganz egal, ob aus Hochwasserschutz-Gründen, für die Nutzbarmachung von Wasserkraft oder aus ästhetischer-raumgestalterischer Sicht: Vielerorts präsentieren sich unsere Gewässer verbaut, begradigt und zwischen Dämmen eingezwängt. Im intensiv genutzten Raum haben die Fließgewässer kaum mehr etwas mit ihrem ursprünglichen Zustand zu tun. Durch begradigte Flüsse, Querbauwerke und die Befestigung von Ufern verliert der Fluss an Vielfalt. Doch mit der Zeit ändern sich die Dinge – auch die Einsicht, was Sinn macht und was nicht, was schön ist und was nicht. Durch die Gewässerrenaturierung, also die Wiederherstellung eines naturnahen Zustands, wird der Fluss vielfältiger und lebendiger und bietet vielen Tier- und Pflanzenarten wieder Lebensraum. Auch wir Menschen profitieren von diesem Lebensraum. Also: Raus aus dem Korsett! Geben wir der Natur wieder etwas von ihrer Wildheit zurück.