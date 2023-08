Begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise in eine geheimnisvolle Welt – willkommen zur Biotopexkursion „Kobolde der Nacht“!

Haben Sie je die einzigartigen Naturlebensräume ganz in Ihrer Nähe erkundet? Tauchen Sie ein in eine zauberhafte Tier- und Pflanzenwelt, die von vielen bunten, aber auch unscheinbaren und verborgenen Arten bewohnt wird.

Am Donnerstag, dem 17. August 2023, können Sie gemeinsam mit erfahrenen Experten unter der Leitung von Agnes Steininger ein besonderes Naturjuwel in Hohenems entdecken. Doch diese Exkursion ist nicht wie jede andere, denn sie beginnt erst, wenn die Nacht hereinbricht und die Natur in ein völlig neues Licht taucht.