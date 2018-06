„Biosphärenpark Großes Walsertal ist ein Naturjuwel“

Gestern Städte- heute Wandertag: An Tag zwei seiner Vorarlbergreise besucht Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Gemeinden im Großen Walsertal. Umweltlandesrat Johannes Rauch nützt die Gelegenheit, um auf die Schönheit und das wertvolle Natur- und Kulturgut im Großen Walsertal hinzuweisen.

Während andere Talschaften in Vorarlberg intensiv in die wintertouristische Erschließung ihrer Hänge investiert haben, konnte das Große Walsertal ob seiner Begebenheiten dies nicht tun. Bis auf die kleinen Skigebiete Sonntag-Stein sowie Raggal und Fontanella-Faschina an der Grenze zum Bregenzerwald gibt es keine Skilifte im Gebiet. Dieser jahrzehntelang als vermeintlicher Nachteil bewertete Umstand nutzt das Große Walsertal nun zu seinem Vorteil.

Natura 2000-Gebiet

„Im Großen Walsertal konnte viel an ursprünglichen Naturräumen und natürlichen Ressourcen erhalten bleiben. Dies ist ein wesentlicher Baustein für den wertvollen Biosphärenpark, einem Naturjuwel Vorarlbergs“, so Landesrat Rauch. „Der Biosphärenpark versucht die kleinstrukturierte Berglandwirtschaft, den sanften Tourismus und somit die nachhaltige Entwicklung bestmöglich in den Mittelpunkt zu stellen“, ergänzt Rauch. So wird beispielsweise im Natura 2000-Gebiet Ludescherberg vorgelebt, wie naturnahe Bewirtschaftung funktioniert. Ohne die regelmäßige Mahd wäre der Ludescherberg weitgehend bewaldet.