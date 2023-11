BioNTech kappte Umsatzprognose und muss Ausgaben senken

Der deutsche Biotechnologiekonzern BioNTech senkt wegen des Nachfrageeinbruchs bei Coronaimpfstoffen seine Umsatzprognose für heuer und reduziert erneut sein Forschungsbudget. Für 2023 erwartet BioNTech nun einen Umsatz mit Covid-Impfstoffen von rund 4 (2022: 17,3) Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Davor hatte das Unternehmen mit rund 5 Mrd. gerechnet.

Die Senkung der Ziele hatte sich bereits abgezeichnet: Nachdem der US-Partner Pfizer im Oktober eine drastische Senkung seiner Umsatz- und Gewinnziele sowie milliardenschwere Abschreibungen bekanntgab, kündigte auch BioNTech an, die Auswirkungen auf sein Geschäft zu prüfen.

Die Abschreibungen bei Pfizer belasten BioNTech letztlich aber weniger als befürchtet. "Die gute Nachricht ist, dass die auf unserer Seite entstandenen Abwertungen bereits zu großen Teilen in unseren Finanzergebnissen im Geschäftsjahr 2022 sowie in geringerem Umfang in diesem Jahr enthalten waren", erklärte Finanzchef Jens Holstein.