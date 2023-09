Biografie von Johnny Cash anhand seiner Texte

Vor 20 Jahren starb Johnny Cash. "Er war ein Vorreiter neuer musikalischer Strömungen, ein Rockabilly und ein Rebell, der aber gleichzeitig an Traditionen und seinen musikalischen Wurzeln festhielt", schreibt sein Sohn, John Carter Cash, im Vorwort zum neuen Prachtband "Johnny Cash - The Life in Lyrics - Sein Leben, seine Texte". Mehr als 600 Songs hat der "Man in Black" komponiert, 125 werden im Buch vorgestellt, kommentiert und mit zahlreichen raren Abbildungen illustriert.

Der US-Musiker, 1932 in Kingsland im Südstaat Arkansas geboren, war mit fast 50 Jahren im Musikgeschäft bei seinem Tod längst schon Legende. Zusammen mit Elvis Presley, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins schuf Cash den Rockabilly, eine Synthese aus harter Country Music und Rhythm and Blues. In den 60er-Jahren war er mit seinen Songs, in denen er sich für die Unterprivilegierten einsetzte, der erste zornig-kritische Countrysänger. In den 90er-Jahren schaffte Cash nach mehrjähriger Funkstille ein glänzendes Comeback.

Der großformatige Band zeichnet nun Biografie und Werk anhand der Lyrics des erfolgreichsten amerikanischen Countrymusikers nach. Seine Texte wirken "wie ein Vergrößerungsglas, durch das sich sein Leben und die Nation, zu der er sprach, besser verstehen lassen", betont Autor Mark Stielper, der seit 40 Jahren das Leben von Johnny Cash dokumentiert. Er verfasste - vom Cash-Nachlass autorisiert - zu ausgewählten Songtexten die begleitenden Informationen, sachlich und informativ, zugleich für Fans und Neuentdecker spannend geschrieben.

Zusammengestellt ist das Buch in einer Mischung aus chronologischer Abfolge und thematischen Schwerpunkten. Man kann darin lange schmökern - oder wahlweise auch beim Hören einzelner Cash-Aufnahmen sich damit Hintergrundwissen aneignen. Neben den sachlichen Erläuterungen befinden sich persönliche Kommentare von John Carter Cash, der damit Einblicke ins Familienleben des Sängers, politischen Aktivisten und gläubigen Menschen gibt. Die Fotoauswahl hält auch für Cash-Kenner neues Material bereit, Faksimile von handschriftlichen Notizen, Briefen und Dokumenten runden das Gesamtbild ab.

"Johnny Cash - The Life in Lyrics - Sein Leben, seine Texte" ermöglicht auch die Entdeckung so mancher Songperlen im Schatten von Klassikern wie "I Walk The Line" oder "Folsom Prison Blues". So macht Stielper etwa auf "Route 1, Box 144" aufmerksam, einen ergreifenden Song über das Sterben eines US-Soldaten in Vietnam, der auf dem perfekten Album "Hello, I'm Johnny Cash" unter fünf Hitsingles gerne übersehen wird. Zum Song "Poor People" (1971) schreibt John Carter Cash über seinen Vater: "Er wusste, was es heißt, Mangel zu leiden, hungrig zu sein, hart zu arbeiten, um sich die nächste Mahlzeit zu leisten." Auf alle Fälle ist das Buch ein gelungener alternativer Ansatz, um dem Phänomen Johnny Cash näher zu kommen.

(S E R V I C E - Johnny Cash, Mark Stielper, John Carter Cash: "Johnny Cash - The Life in Lyrics - Sein Leben, seine Texte", btb Verlag, gebunden, 384 Seiten, Großformat mit zahlreichen Abbildungen, 50,50 Euro)