Biodiversitätsfonds fördert aktuell 14 Artenschutz-Projekte

Mit einem Budget von fünf Millionen Euro hat das Klimaschutzministerium im vergangenen Jahr einen Biodiversitätsfonds zum Schutz der heimischen Arten und Lebensräume eingerichtet. 2021 wurden 218 Vorschläge eingereicht, die zusammen ein Fördervolumen von 37,5 Millionen Euro brauchen würden. Die Umsetzung der 14 von einer Jury erstgereihten Projekte im gesamten Förderausmaß der fünf Millionen hat nunmehr begonnen.

Unterstützt wird etwa ein Projekt des Umweltbundesamtes zur Einrichtung eines bundesweiten Systems für die Erfassung der Biodiversität in Österreich. Umweltbundesamt und BOKU sind die Träger eines Monitorings, das Tagfaltern, Heuschrecken, Gefäßpflanzen und Biotoptypen an 200 Testflächen wie Äckern, Grünflächen und Almen nachspürt, Ziel sei ein Überblick über die Situation in der offenen Kulturlandschaft. Unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern werde am Aufbau eines Insekten-Monitorings mit Schwerpunkt Schmetterlingspopulationen gearbeitet, Projektträger ist die Uni Innsbruck.