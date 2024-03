Biochemikerin Elly Tanaka wird neue IMBA-Leiterin

Die 58-jährige US-amerikanische Biochemikerin Elly Tanaka übernimmt ab 1. April die lange Zeit vakante Leitung des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. Die Nachbesetzung wurde in Folge des Abganges des IMBA-Gründungsdirektors Josef Penninger bereits im Jahr 2018 notwendig. Seither wurde das Institut interimistisch von Jürgen Knoblich geleitet, der sich ebenfalls um den 2022 ausgeschriebenen Chefposten beworben hatte.

Die am 22. August 1965 in Boston (USA) geborene Wissenschafterin heuerte 2016 unweit des IMBA am Vienna BioCenter in Wien-Landstraße befindlichen Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) an. Mit ihrer Bestellung folge man "dem Vorschlag eines unabhängigen Search Committees" bestehend aus namhaften Forscherinnen und Forschern, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung der Akademie, die Tanaka am Donnerstagvormittag im Rahmen eines "Science Updates" Medienvertretern vorstellt.

Die Wissenschafterin kam nach ihrem Studium u.a. an der Harvard University und der University of California in San Francisco über Stationen am University College London und am Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden als "Senior Gruppenleiterin" an das IMP. Sie widmet sich seit geraumer Zeit der Erforschung der Regeneration komplexer Körperstrukturen. Als Modellorganismus dient ihr vor allem der mexikanische Schwanzlurch Axolotl (Ambystoma mexicanum). Das gemeinhin als Regenerationswunder geltende Tier kann verlorene Körperteile inklusive Nervensystem nachwachsen lassen.

Tanaka publiziert regelmäßig in hochkarätigen Fachjournalen und erhielt für ihre Arbeit u.a. bereits zwei mit bis zu 2,5 Millionen Euro dotierte "Advanced Grants" sowie im vergangenen Jahr im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit mehreren Partnern einen rund zehn Mio. Euro schweren "Synergy Grant"-Förderpreis des Europäischen Forschungsrates (ERC). Die neue IMBA-Leiterin ist wirkliches Mitglied der ÖAW und wurde 2023 in die US-National Academy of Sciences (NAS) aufgenommen. ÖAW-Präsident Heinz Faßmann würdigte Tanaka als "herausragende Wissenschafterin", deren Forschung "vielen Menschen Hoffnung" mache.

Das IMBA ist eine Grundlagenforschungseinrichtung, die 1999 per Kooperationsvertrag zwischen ÖAW und dem Institut für Molekulare Pathologie (IMP) gegründet wurde. Erste Forschungsgruppen nahmen 2003 die Arbeit auf. Gründungsdirektor wurde 2002 der österreichische Genetiker Josef Penninger. Mit seinem Wechsel an die University of British Columbia in Vancouver (Kanada) im Jahr 2018 übernahm Jürgen Knoblich die Leitung des IMBA interimistisch. Heute ist es mit über 200 Mitarbeitern aus zahlreichen Ländern das größte Institut der Akademie der Wissenschaften.

Die 14 Forschungsgruppen sind in den Bereichen Stammzellforschung, insbesondere der am Institut u.a. durch Knoblich federführend mitentwickelten Organoidforschung, sowie der Erforschung der Organisation des Erbguts und der RNA-Biologie tätig. "Meine wissenschaftliche Vision stimmt eng mit den Forschungsthemen, die am IMBA verfolgt werden, überein", so Tanaka, die sich bei ihren Vorgängern Penninger und Knoblich, "der das Institut in den letzten Jahren auf einen erfolgreichen Wachstumskurs geführt hat", bedankte.

(S E R V I C E - )