Bio- und Fairtrade-Kaffee schneidet bei Qualität gut ab

Großteils erfreuliche Ergebnisse hat ein Kaffee-Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gebracht: 22 Produkte aus ganzen Bohnen wurden hinsichtlich Schadstoffen, Kennzeichnung und Sensorik geprüft. Meist gab es eine "sehr gute" oder "gute" Bewertung, nur fünf Erzeugnisse kamen nicht über "durchschnittlich" hinaus. Die ersten drei Plätze belegten Bio-Produkte aus fairem Handel, die noch dazu preislich im mittleren Bereich lagen.

Elf Produkte erhielten eine "sehr gute" und sechs eine "gute" Gesamtnote. Für die fünf "durchschnittlichen" Bewertungen war in drei Fällen ein laut VKI vergleichsweise höherer Acrylamid-Gehalt verantwortlich. Bei Lebensmitteln könne dafür kein gesetzlicher Höchstgehalt festgelegt werden, weil jede noch so geringe Menge ein potenzielles Gesundheitsrisiko berge. Hersteller müssen sich aber an EU-Richtwerten orientieren, so die Konsumentenschützerinnen. Die drei beanstandeten Sorten hätten den Richtwert für Acrylamid um mehr als die Hälfte ausgeschöpft. In einem vierten Produkt fanden die Gutachter einen Stein. Ein weiteres wurde wegen mangelhafter Kennzeichnung abgewertet.