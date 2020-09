Bio-Trend ging in Krise weiter - Ansturm bei Biokistln

Der Trend zu Bio-Produkten ist in der Krise weitergegangen. Bei den mit Obst und Gemüse gefüllten Biokistln gab in der Zeit des Lockdowns und danach einen regelrechten Ansturm. Die Agrarmarkt Austria (AMA) und Bio Austria erwarten aber, dass sich die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Konsumveränderungen mit der Zeit wieder normalisieren werden.

"Wir sehen organisches Wachstum im doppelten Sinn", sagte AMA-Geschäftsführer Michael Blass in der Pressekonferenz am Montag. Die Konsumentinnen und Konsumenten hätten sich in der Krise mehr denn je mit dem inneren Wert von Lebensmitteln beschäftigt. Im Juni hat der Bio-Anteil beim Supermarkteinkauf erstmals die 10-Prozent-Marke geknackt. Im Schnitt sind im ersten Halbjahr pro Haushalt fast 100 Euro für Bio-Lebensmittel ausgegeben worden.

Marktpotenzial sehen AMA und Bio Austria noch bei Großküchen, Kantinen und in der Gastronomie, hier sei der Bio-Anteil noch niedriger. Auch im Supermarkt sei es bei einigen Produkten so, dass sie zwar bio, aber nicht regional sind. So würden Bio-Rohstoffe wie etwa Dinkel aus dem Ausland importiert, obwohl sie auch in Österreich angebaut würden.