Bio-Nahrung wird langsamer teurer als konventionelles Essen

Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln im Lebensmitteleinzelhandel ist trotz galoppierender Inflation auf sehr hohem Niveau geblieben. Nach einem Allzeithoch im Februar mit einem wertmäßigen Bio-Anteil von 12,6 Prozent gibt es zwar eine leicht sinkende Tendenz. Trotzdem belief sich der Bio-Anteil im Mai noch auf 11,7 Prozent, zeigen die neuesten AMA-Daten. "Die Teuerung ist bei Bio ungleich geringer als im konventionellen Bereich", sagt Bio-Austria-Chefin Gertraud Grabmann.

"Bio ist stabil", so Grabmann zum Preis von Bio-Lebensmitteln. Grund dafür sei die viel geringere Abhängigkeit von fossilen Grundstoffen - etwa Kunstdünger, für dessen Erzeugung viel (teures) Erdgas nötig ist. "Und Bio in Österreich ist auch relativ unabhängig vom Futtermittelimport, man ist so gut wie Eigenversorger." Daher werde die Inflation in dieser Produktgruppe weiterhin nicht so stark durchschlagen. "Bioprodukte sind als die stabileren Lebensmittel auch in Zukunft", sagte die Bio-Austria-Chefin in Nürnberg am Rande der Bionahrungsmesse "Biofach".