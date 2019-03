"Bio" laut Marketagent-Umfrage überbewertet

Regionalität, Tierwohl und praktische Verpackung sind österreichischen Konsumenten sehr wichtig. Das besagt eine neue Befragung des Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Marktagent.com. "Regional" punktet als besonders glaubwürdig, "Bio" werde hingegen kritisch betrachtet und hinterfragt, sagte Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marktagent.com bei der Präsentation am Mittwoch.

Die Konsumenten informieren sich über die Nachhaltigkeit am liebsten gleich über die Verpackung. “Die breite Masse informiert sich nicht weiter, sondern schaut hauptsächlich darauf, was auf der Verpackung steht”, sagte Schwabl. Die Industrie glaube hier fälschlicherweise, dass redaktionelle Beiträge und Social-Media-Maßnahmen zu ihren Produkten viel relevanter seien als sie es in Wirklichkeit sind. Auch die Wichtigkeit der Bio-Produkte stuft die Industrie zu hoch – sie glaubt, dass “Bio” für 74 Prozent der Konsumenten sehr oder eher wichtig ist. Aus Sicht der Konsumenten ist “Bio” beim Lebensmitteleinkauf nur für 49,8 Prozent eher oder sehr wichtig.