Bilyk führt 28-Mann-Kader für die EURO 2020 an

Österreichs Handball-Teamchef Ales Pajovic hat sich auf den 28-Mann-Kader für die EURO 2020 festgelegt. Am Donnerstag um 12.00 Uhr war für die 24 qualifizierten Nationen Deadline zur Abgabe der Namen. Bis zum Start der EM muss der Kader auf 16 Mann reduziert werden, pro Turnierphase (Vorrunde, Hauptrunde, Finale) dürfen je zwei Auswechslungen aus dem 28er-Kader vorgenommen werden.

Österreich trifft in der Vorrundengruppe B in der Wiener Stadthalle am 10. Jänner auf Tschechien, am 12. Jänner auf die Ukraine und am 14. Jänner auf Nordmazedonien. Die Top zwei jeder Vorrundengruppen ziehen in die Hauptrunde ein.